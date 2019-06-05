2019/06/05 | 13:31

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رسمياً..



إنفانتينو رئيساً للفيفا لولاية جديدة

الاربعاء

05

حزيران

2019 :

01:26 pm

18

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إعادة انتخاب رئيسه الحالي

"جياني إنفانتينو" رئيسًا للمؤسسة الأعلى في عالم كرة القدم.ونشر الحساب الرسمي للفيفا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن

المحامي السويسري أصبح رئيسًا لفترة جديدة حتى عام 2023 بالتزكية.وبدأ "إنفانتينو" مشواره كرئيس للاتحاد الدولي في فبراير عام 2016،

بعد قضايا الفساد التي أتهم فيها الرئيس السابق للفيفا ومواطنه "جوزيف

سيب بلاتر".ويعد "جياني" هو الرئيس التاسع للفيفا، وكان يعمل سابقًا كسكرتير عام

للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

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