المهندس مهنئا بالعيد: احذروا فالعدو يضرب

2019/06/05 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، الأربعاء، مقاتلي الحشد إلى مزيد من اليقظة والحذر لإفشال أي مخطط للعدو الإرهابي، مشيرا إلى أن الإرهاب يحاول خائبا الضرب هنا وهناك لتحقيق مكاسب واهية.وقال المهندس في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “لمناسبة إتمام صيام شهر رمضان المبارك وحلول عيد الفطر السعيد، يسعدني […]

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