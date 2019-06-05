وزير اسبق يقدم مقترحين لصالح وعبد المهدي لخروج البلاد من الإنفاق المظلمة

2019/06/05 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس قدم وزير الموارد المائية الأسبق محسن الشمري، الاربعاء، مقترحين الى رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي للخروج بالعراق من “الانفاق المظلمة”، فيما اشار الى أن الشعب ينتظر اعادة دولته وأموالة بانتخابات مبكرة وتجميد مجالس المحافظات.وقال الشمري في بيان تلقت خطوة برس” نسخة منه، انه ” عندما تتعرض المصلحة

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