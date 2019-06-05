أحمد موسى قريعي - يوميات الثورة السودانية.. الحل في البل (٣٨)

2019/06/05 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_موسى_قريعي يوميات الثورة السودانية..الحل في البل (38)عيد بطعم الدمأحمد موسى قريعيعيدٌ بأيّةِ حالٍ عُدتَ يا عيدُ بمَا مَضَى أمْ بأمْرٍ فيكَ تجْديدُجاء العيد هذا العام على غير عادته السابقة، جاء والشعب السوداني عبارة عن أشلاء وأموات على أرضه، يعاني الذل والحرمان والرصاص والخراب والتجويع والتهجير والغربة.ولكنه بصموده وثورته ونضاله السلمي، ما زال يقاوم ويتحدى نيران وقذائف الجنجويد والكيزان، ولؤ......

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