رسمياً.. إنفانتينو رئيساً للفيفا لولاية جديدة

2019/06/05 | 13:40

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متابعة:سومر نيوز

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم {فيفا} عن إعادة انتخاب رئيسه الحالي "جياني إنفانتينو" رئيسًا للمؤسسة ا...

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