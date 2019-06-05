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وفاة فنان مصري كوميدي


وفاة فنان مصري كوميدي
2019/06/05 | 13:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

متابعة :سومر نيوز

توفي نجم الكوميديا المصري، محمد نجم، الأربعاء، عن عمر يناهز 75 عاما بعد صراع مع المرض، ودخوله في غيب...

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