وفاة فنان مصري كوميدي

2019/06/05 | 13:40

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توفي نجم الكوميديا المصري، محمد نجم، الأربعاء، عن عمر يناهز 75 عاما بعد صراع مع المرض، ودخوله في غيب...

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