2019/06/05 | 13:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفاة فنان مصري كوميدي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة :سومر نيوز
توفي نجم الكوميديا المصري، محمد نجم، الأربعاء، عن عمر يناهز 75 عاما بعد صراع مع المرض، ودخوله في غيب...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفاة فنان مصري كوميدي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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