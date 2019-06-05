العراق يدين إعتداء لبنان ويوجه دعوة للعالم

2019/06/05 | 13:40

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بغداد:سومر نيوز

أدان العراق الاعتداء الإرهابيَّ الذي حدث في طرابلس في لبنان، والذي أسفر عن سُقوط عدد من الضحايا بين شهي...

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