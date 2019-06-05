2019/06/05 | 13:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
العراق يدين إعتداء لبنان ويوجه دعوة للعالم) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
أدان العراق الاعتداء الإرهابيَّ الذي حدث في طرابلس في لبنان، والذي أسفر عن سُقوط عدد من الضحايا بين شهي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
العراق يدين إعتداء لبنان ويوجه دعوة للعالم) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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