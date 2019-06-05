هولندا تعول على نجوم اياكس لتخطي انكلترا في دوري الامم الاوروبية

2019/06/05 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص يتحين منتخب إنجلترا فرصة إحراز لقبه الأول منذ مونديال 1966، عندما يخوض نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية ضد هولندا غداً الخميس، لكن الفريق النامي للمدرب رونالدو كومان يشكل عقبة صعبة أمام منتخب “الأسود الثلاثة” في غيمارايش.وارتفع منسوب التوقعات بعد بلوغ إنجلترا نصف نهائي المونديال الأخير وتحقيقها انتصارات لافتة على أمثال إسبانيا وكرواتيا […]

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