“بالفيديو” امن ديالى على صفيح ساخن..أهالي قرية أبو كرمة في ديالى يرتدون “الأكفان” ويطالبون بمعالجات فورية

2019/06/05 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى: يس عراق يستمر اهالي قرية أبي كرمة في ديالى بالتظاهر لليوم الثالث على التوالي للمطالبة بوضع معالجات سريعة للوضع الامني المتردي ومحاسبة القادة الامنيين المتراخين في ضبط الامن ومحاسبة المجرمية والعصابات.وارتدى اهالي القرية “الأكفان” عقب مهلة حددها هؤلاء للحكومة للاستجابة لمطالبهم وهي 72 ساعة.وتضمنت مطالب أهالي قرية أبي كرمة ما يأتي:- اعلان […]

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