2019/06/05 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حامد_الحمداني أحداث في ذاكرتيانشقاق عبد السلام عارف والقوى القومية والبعثية حامد الحمداني 5/6/2019لم تكد تمر سوى أيام قليلة من عمر الثورة التي باركها الشعب بكل قواه السياسية الوطنية حتى ظهرت بوادر الانشقاق في صفوف الحركة الوطنية، فقد كانت خطب عبد السلام عارف وهو يطوف المدن العراقي الواحدة بعد الأخرى، ويقوم بزيارة قطعات الجيش المتواجدة فيها تتناقض......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حامد الحمداني - أحداث في ذاكرتي/ انشقاق عبد السلام عارف والقوى القومية والبعثية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#حامد الحمداني - أحداث في ذاكرتي/ انشقاق عبد السلام عارف والقوى القومية والبعثية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).