2019/06/05 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الأربعاء، الاطاحة بمؤسس تنظيم “داعش” الارهابي في منطقة الراشدية، فيما تم القاء القبض عليه في محافظة ديالى.وذكرت المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان” مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وبالتعاون مع الفوج الاول لواء المشاة ١٩ تمكنت من القاء القبض على احد الارهابيين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاستخبارات العسكرية تطيح بمؤسس “داعش” في الراشدية وكالة خطوة برس.

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