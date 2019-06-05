2019/06/05 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمعارضة، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد القتلى إلى 60 قتيلاً منذ أن اقتحمت قوات الأمن مخيماً للمعتصمين أمام مقر وزارة الدفاع، الإثنين الماضي.وقالت لجنة الأطباء في بيان نشر على موقع الفيسوك، ان "القتلى سقطوا برصاص المجلس العسكري".

من جهة أخرى، قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان اليوم، وفقا لـ رويترز، إن "المجلس ما زال منفتحا لتفاوض لا قيد فيه إلا مصلحة الوطن، ويأتي التصريح بعد يوم من إعلانه أن المجلس ألغى كل الاتفاقات مع تحالف المعارضة وسيجري بدلا من ذلك الانتخابات خلال تسعة أشهر.

وتصاعدت حدّة الأزمة بشكل غير مسبوق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، على وقع اتهام المعارضة للجيش بفض اعتصامهم، الإثنين، أمام مقر القيادة العامة، والذي خلف عشرات القتلى والجرحى.



انتهى/ ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السودان: 60 قتيل بين صفوف المعتصمين) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السودان: 60 قتيل بين صفوف المعتصمين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).