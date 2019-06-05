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تطور مفاجئ بقضية رونالدو والاغتصاب


تطور مفاجئ بقضية رونالدو والاغتصاب
2019/06/05 | 14:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم/ متابعة

أسقطت السلطات في مدينة لاس فيغاس الدعوى التي أقامتها معلمة أميركية بحق نجم كرة القدم كريستيانو رو...

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