2019/06/05 | 14:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أسقطت السلطات في مدينة لاس فيغاس الدعوى التي أقامتها معلمة أميركية بحق نجم كرة القدم كريستيانو رو...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تطور مفاجئ بقضية رونالدو والاغتصاب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم/ متابعة
أسقطت السلطات في مدينة لاس فيغاس الدعوى التي أقامتها معلمة أميركية بحق نجم كرة القدم كريستيانو رو...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تطور مفاجئ بقضية رونالدو والاغتصاب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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