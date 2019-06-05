المهندس يدعو مقاتلي الحشد إلى اليقظة والحذر لمواجهة المخططات الارهابية

2019/06/05 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

دعا نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، اليوم الأربعاء، المقاتلين لمزيد من اليقظة والحذر، محذرا من مخطط للعدو الإرهابي.

وقالت هيئة الحشد

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