إعادة امرأتين أميركيتين و6 أطفال من

2019/06/05 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن متحدث باسم الإدارة الذاتية الكردية، اليوم الأربعاء، أن السلطات الكردية في سوريا أعادت إلى الولايات المتحدة امرأتين أميركيتين وستة أطفال من عائلات

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