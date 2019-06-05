مفوضية حقوق الانسان تطلق نداء استغاثة عاجل للحكومة العراقية

2019/06/05 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق نائب رئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق علي ميزر الشمري نداء استغاثة عاجل الى الحكومة العراقية ممثلةً برئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ومحافظ نينوى لتدراك الأمور والسيطرة على الحرائق الهائلة التي تلتهم آلاف الدونمات في قضائي سنجار والبعاج وتسير بسرعة فائقة منذ صباح اليوم ولا توجد سيارات إطفاء كافية لاخماد الحرائق.

وأكد الشمري في بيان “اننا سبق وأن حذرنا مرارا وتكرار من استمرار هذه الحرائق الخطيرة التي تهدد الأمن الغذائي للعراق وارزاق المزارعين والفلاحين وعوائلهم ومصالحهم ومصادر عيشهم وحتى مساكنهم، لكن الحكومة لم تستجب لتحذيراتنا ومطالبنا”.

واضاف “ندعو الجميع الى بذل الجهود العاجلة لتحريك سيارات الإطفاء من مركز المحافظة والمحافظات الاخرى للسيطرة على النيران وحماية خيرات العراق وشعبه، والذين ينتظرونها بفارغ الصبر منذ خمسة أعوام، وحماية منازل المواطنين والمنشآت الحيوية داخل الاراضي الزراعية كمشاريع الماء والكهرباء وغيرها”.

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