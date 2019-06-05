اعادة فتح طريق رئيسي في ناحية كنعان مغلق منذ 12 عاما

2019/06/05 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة ديالى عن اعادة فتح طريق حيوي مغلق منذ 12 عاما شرق بعقوبة .وقال العقيد غالي عطية اليوم ان قائد شرطة المحافظة اللواء فيصل العبادي فتح طريق الشركة في ناحية كنعان شرق بعقوبة مغلق منذ 12 عاما بسبب الاضطرابات الامنية .واضاف ان قتح الطرق المغلقة سيخفف من معاناة المواطنين وتسهيل حركة […]

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