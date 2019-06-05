الاستخبارات العسكرية تطيح بمؤسس تنظيم داعش الارهابي بناحية الراشدية وتقبض عليه في ديالى

2019/06/05 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على احد الارهابيين الخطرين في ناحية خان بني سعد بمحافظة ديالى.

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