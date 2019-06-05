مصرع ضابط امريكي سابق خدم في العراق بحادث تسلق

2019/06/05 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … أفاد موقع (تاسك بيربس) الامريكي المتخصص بالشؤون العسكرية، الأربعاء، بمصرع أحد اهم ضباط العمليات الخاصة الامريكية في العراق بحادث تسلق في العاصمة واشنطن .وذكر الموقع في تقرير ترجمته /المعلومة/ أن ” الملازم المتقاعد ارلي ويليام دين بعد ان علق هو ومجموعته في منحدر صخري على ارتفاع 10 آلالاف و400 قدم أثناء […]

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