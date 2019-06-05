بالصور: العالم الإسلامي يحتفل بحلول عيد الفطر المبارك

2019/06/05 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجموعة من الصور تظهر احتفال العالم الإسلامي بعيد الفطر المبارك لعام 2019.

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