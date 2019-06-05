عادل عبد المهدي يؤدي صلاة العيد بالكاظمية ويزور مرقد ابي حنيفة النعمان في الاعظمية

2019/06/05 | 14:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، الأربعاء، صلاة العيد في مدينة الكاظمية مع جموع المصلين، كما ادى مراسم زيارة الامامين الكاظمين عليهما السلام والتقى بعدد من العلماء والفضلاء والمسؤولين.وتوجه سيادته الى مدينة الاعظمية لزيارة مرقد الامام ابي حنيفة النعمان ، والتقى بعلماء الدين والمشايخ المقيمين على المرقد.والتقى السيد رئيس مجلس الوزراء في جولته

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