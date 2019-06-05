2019/06/05 | 14:33

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المهندس يدعو المقاتلين لليقظة ويُحذر من مخطط الأعداء

دعا نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس المقاتلين لمزيد

من اليقظة والحذر، محذراً من مخطط "للعدو الإرهابي".

المهندس هنأ في بيان ابناء الشعب العراقي وأسر الشهداء والجرحى

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، كما بارك للمرجعية الرشيدة صاحبة

فتوى الجهاد الكفائي التي أنقذت العراق من براثن أسوأ عصابة إرهابية

وأبعدت الخطر عن بغداد.

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