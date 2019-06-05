اعتقال مؤسس تنظيم داعش بناحية الراشدية

2019/06/05 | 14:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاربعاء، عن اعتقال "مؤسس"

تنظيم "داعش" في ناحية الراشدية شمالي العاصمة بغداد، مشيرة الى أن

عملية الاعتقال تمت بأحدى مناطق محافظة ديالى.

وقالت المديرية في بيان ، "بعملية نوعية تميزت بدقة المعلومة

الاستخبارية والمتابعة المستمرة تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات

العسكرية في الفرقة الخامسة وبالتعاون مع الفوج الاول لواء المشاة

١٩ من القاء القبض على احد الارهابيين الخطرين في ناحية خان بني سعد

بمحافظة ديالى".وأضافت المديرية، أن "هذا الارهابي قام بتاسيس تنظيم داعش الارهابي

في ناحية الراشدية شمالي بغداد وبعد متابعته من قبل رجال

الاستخبارات العسكرية اضطر للهرب الى ديالى حيث تم تكليفة بقيادة

احدى التنظيمات الارهابية فيها، وهو ما دفع رجال الاستخبارات

العسكرية الى استدراجة لكمين محكم والقبض عليه".وأوضحت، أن المعتقل "ينحدر من عائلة ارهابية حيث ما زالت والدته

وشقيقتها تقبعان في احدى السجون وفق المادة ٤ أرهاب، فيما هرب والده

واشقائه لاحدى دول الجوار، وهو ايضا من المطلوبين للقضاء وفق احكام

المادة ٤ إرهاب".

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