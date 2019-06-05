فالح الفياض يهنئ بحلول عيد الفطر المبارك

2019/06/05 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الأربعاء، ابناء الشعب العراقي بحلول عيد الفطر المبارك.وفيما يلي نص التهنئة: يتقدم مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة الحشد الشعبي الأستاذ فالح الفياض بأجمل التهاني و التبريكات بحلول عيد الفِطر المبارك أعاده الله علينا بالخير و البركة.وبهذه المناسبة نتقدم بأجمل التهاني وخالص التبريكات إلى

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