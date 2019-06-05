2019/06/05 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي نجم الكوميديا المصري، محمد نجم، الأربعاء، عن عمر يناهز 75 عاما بعد صراع مع المرض، ودخوله في غيبوبة منذ يومين.وقال نقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي، إن الفنان الكبير محمد نجم توفي، فيما كان في أحد مستشفيات حي الدقي منذ فترة قصيرة للعلاج وكانت حالته سيئة.وهاجمت أزمة صحية شديدة الفنان المصري استدعت نقله إلى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة الفنان “محمد نجم” عن عمر 75 عاماً وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة الفنان “محمد نجم” عن عمر 75 عاماً) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة الفنان “محمد نجم” عن عمر 75 عاماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).