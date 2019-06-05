ترمب: لا نريد القيام بعملية عسكرية ضد إيران لكن توجد احتمالية لذلك

2019/06/05 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن آخر تطورات الأزمة بين واشنطن وطهران.

وأكد ترمب في تصريحات نقلتها وكالة رويترز خلال زيارته الى بريطانيا، أنه لا يفضل القيام بعمل عسكري ضد إيران، مع وجود احتمالية لذلك.

واشار ترمب الى أنه يفضل إجراء مباحثات مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، مبينا أن إيران لا ترغب بخوض حرب مع الولايات المتحدة.

وأضاف، أن إيران دولة عدائية، والراعي الأول للإرهاب في العالم، موضحا أن بلاده تعمل على منعها من امتلاك أسلحة نووية.

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