2019/06/05 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني، الاربعاء، بأن حريقا اندلع داخل مخازن السكك الحديد في منطقة الشالجية شمالي العاصمة بغداد.وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز واطلعت عليه وكالة صدى، إن “حريقا اندلع داخل سياج مخازن السكك في منطقة الشالجية”.وأضاف المصدر الذي فضل عد ذكر اسمه، أن “فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحريق وعمليات الاخماد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اندلاع حريق بمخازن السكك في منطقة الشالجية شمالي بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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