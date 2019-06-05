الإستخبارات العراقية تعتقل رأساً كبيراً في داعش

2019/06/05 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنية- كلكامش برس؛ ألقت قوة من مديرية الاستخبارات العسكرية، القبض على مؤسس داعش الارهابي في ناحية الراشدية شمالي العاصمة بغداد.وذكر بيان للمديرية “بعملية نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية والمتابعة المستمرة تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وبالتعاون مع الفوج الاول لواء المشاة ١٩ من القاء القبض على احد الارهابيين الخطرين في ناحية […]

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