2019/06/05 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة)..



قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، الأربعاء، من العاصمة البريطانية لندن بشأن احتمال الحرب مع إيران:”دائما هناك فرصة”.

واستدرك ترامب بالقول: ” أفضل التحاور مع إيران”، مبينا بأنه لا يمانع التحدث مع الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وكان الرئيس الأميركي قد أكد أن واشنطن عازمة على منع إيران من تطوير أسلحة نووية، مضيفاً أن أميركا عازمة مع البريطانيين على التصدي لأعمال إيران الإرهابية.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي جمعه مع رئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة تيريزا ماي، الثلاثاء :”إن أميركا عازمة مع البريطانيين على منع إيران من تطوير أسلحة نووية”.

واضاف :”إن الولايات المتحدة تتشارك مع البريطانيين الأهداف والتحديات حول العالم”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يفضل الحوار مع ايران ولا يستبعد التحرك العسكري) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يفضل الحوار مع ايران ولا يستبعد التحرك العسكري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).