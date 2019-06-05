روحاني: الاعداء اضطروا لتغيير لهجتهم تجاه إيران

2019/06/05 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، أن الاعداء اضطروا لتغيير لهجتهم تجاه بلاده، مشيرا إلى أن ذلك لن يؤثر في إرادة الشعب الإيراني.ونقلت وكالة “تسنيم” عن روحاني قوله في كلمة القاها خلال استقبال قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي لجمع من مسؤولي النظام وسفراء الدول الإسلامية وأطياف من أبناء الشعب الإيراني، في حسينية […]

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