جعفر المظفر - حول السعودية وإيران والحوثيين

2019/06/05 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جعفر_المظفر حول السعودية وإيران والحوثيينجعفر المظفرالأخ الأستاذ (...) المحترم:بعيدا عن لغة الصواريخ وخطابات الدفاع الهائلة عن الأمن القومي والسعودي الذي هددته جملتي القصيرة دفاعا عن فقراء اليمن, وهي الجملة التي أنستك مئات المقالات التي كتبتها بقلمي ضد الخطر الإيراني.ولكوني قبلك, ومثلك على الأقل, حماسا في الدفاع عن الأمن القومي العربي, سعوديا كان أم عراقيا أم مصريا..بعيدا عن كل ذلك سأقول لا س......

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