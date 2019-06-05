رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية: الحرائق المفتعلة تلتهم ثلاثين الف دونم في نينوى

2019/06/05 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ طالب حسن نصيف التميمي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء العراقي بالتدخل لوضع حد لمسلسل الحرائق التي تلتهم مزارع الحنطة والشعير .واخرها ماحدث في محافظة نينوى حيث وصلت الحرائق الى اكثر من ثلاثين الف دونم موزعة مابين قضاء سنجار ناحية القيروان و قضاء الحظر وقضاء القيارة وناحية بعشيقة و قضاء الكوير وناحية تل عبطة.

وذكر التميمي في بيان، تلقته وكالة النبأ للأخبار اليوم الاربعاء، ان "الحرائق التهمت ثلاثين الف دونم في نينوى يوم الثلاثاء فقط واننا نطالب رئاسة الوزراء والجهات المعنية للتدخل بصورة سريعة لاخماد الحرائق خاصة في ناحية قيروان وقضاء الحظر ناحية القيارة وندعو المحافظات المجاورة ان تساعد بجهودها الهندسية والمدنية والحد من الكارثة."

واضاف رئيس اتحاد ، "ان من المعيب اتهام الفلاح بحرق ارضه التي كلفته من الجهد الكثير ومن المال الوفير خلال موسم زراعتها وليس من المعقول ان يحرقها من اجل كسب التعويضات وخاصة ان الفلاح فقد ثقته بوعود الحكومة بعدما اصدرت امر تعويضات الشلب ولم تسلمها منذ ثلاثة اعوام متجاهله المناشدات والمطالبات فكيق يمكن ان يحرق ارضه من اجل تعويضات لا وجود لها"

واكد التميمي، ان "الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية سيقاضي كل من يتهم الفلاح بحرق ارضه بدعاوى رسمية في المحاكم العراقية ".

ووفق البيان، ان عدد الحرائق في نينوى وقعت في ٨٧ موقعاً.



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