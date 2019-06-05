الاستخبارات العسكرية: القبض على مؤسس داعش في ناحية الراشدية شمالي بغداد

2019/06/05 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقت قوة أمنية، القبض على مؤسس عصابات داعش الارهابية في ناحية الراشدية شمالي العاصمة بغداد.

وذكر بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية "بعملية نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية والمتابعة المستمرة تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وبالتعاون مع الفوج الاول لواء المشاة ١٩ من القاء القبض على احد الارهابيين الخطرين في ناحية خان بني سعد بمحافظة ديالى".

وبين ان "هذا الارهابي قام بتأسيس داعش الارهابي في ناحية الراشدية شمالي بغداد وبعد متابعته من قبل رجال الاستخبارات العسكرية اضطر للهرب الى ديالى حيث تم تكليفة بقيادة احدى التنظيمات الارهابية فيها وهو ما دفع رجال الاستخبارات العسكرية الى استدراجة لكمين محكم والقبض عليه".

ولفت البيان الى ان الارهابي "هو ينحدر من عائلة ارهابية حيث ما زالت والدته وشقيقتها تقبعان في احدى السجون وفق المادة ٤ أرهاب، فيما هرب والده واشقائه لاحدى دول الجوار وهو ايضا من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤ إرهاب".

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