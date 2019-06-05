“بالفيديو” حريق يلتهم طابقا في مبنى “هوم سنتر” للاثاث بمنطقة عرصات الهندية وسط بغداد

2019/06/05 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اندلع حريق ، الاربعاء، في مبنى “هوم سنتر” للاثاث بمنطقة وسط بغداد وقال مصدر امني ، إن “حريقا اندلع ظهرا في الطابق الثاني لمبنى “هوم سنتر” للاثاث لأحد المجمعات التجارية في منطقة عرصات الهندية.وتواصل فرق الدفاع المدني اخماد الحريق عبر عمليات مكافحته المستمرة.[…]

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