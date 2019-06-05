شاهد فرحة العيد في العالم بين

2019/06/05 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

هناك الكثير من عادات الشعوب الإسلامية للاحتفال بحلول عيد الفطر المبارك.





وتبدأ الطقوس المتوارثة بعد صلاة عيد الفطر، وهناك شعوب تحتفل بتوزيع وتناول

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