2019/06/05 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..استطاع اللاعب العراقي الشاب مصطفى محمد وهيب، ان يحافظ على انجازه بتسجيله أسرع ضربة قاضية على مستوى البطولات العربية للعبة الكوكوشنكاي، فيما تمكن من حصد الميدالية الذهبية في بطولة باكو باذربيجان.وقال وهيب في تصريح لـ/ المعلومة/ إنه “بدأت مشواري في عام 2010 وبعدها تمرنت على يد عدد من المدربين الكبار، وشاركت في بطولة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على صاحب انجاز اسرع ضربة قاضية على مستوى العرب بلعبة الكوكوشنكاي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على صاحب انجاز اسرع ضربة قاضية على مستوى العرب بلعبة الكوكوشنكاي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).