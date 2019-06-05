الرئيس الصيني يصل إلى روسيا في زيارة رسمية

2019/06/05 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية تستمر حتى السابع من حزيران الحالي .وقالت وكالات أنباء روسية , ان الرئيس الصيني وصل ظهراً إلى موسكو، حيث سيجري محادثات في الكرملين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يليها حفل استقبال على شرف جين بينغ وأمسية في مسرح البولشوي […]

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