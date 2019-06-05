2019/06/05 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cU2VYmQliW4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ليالي الرشيد - الحلقة 30 ( الفنان علي الغالي و الشاعر حيدر الاسير)) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ليالي الرشيد - الحلقة 30 ( الفنان علي الغالي و الشاعر حيدر الاسير)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).