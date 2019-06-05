القبض على مؤسس تنظيم “داعش” بناحية الراشدية

2019/06/05 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء ، عن اعتقال “مؤسس” تنظيم “داعش” في ناحية الراشدية شمالي العاصمة بغداد ، مشيرة الى أن عملية الاعتقال تمت بأحدى مناطق محافظة ديالى.وقالت المديرية في بيان لها , “بعملية نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية والمتابعة المستمرة تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وبالتعاون مع الفوج الأول …

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