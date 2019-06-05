شاهد .. فلكيون : ما حدث بإعلان ثبوت رؤية هلال شوال في السعودية جريمة في حق العلم

2019/06/05 | 15:04

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فلكيون : ما حدث بإعلان ثبوت رؤية هلال شوال في السعودية "جريمة" في حق العلم

في كل عام تتجد مشكلة رؤية هلال رمضان من قبل دول عربية وإسلامية عدة

سيما عدم الإستهلال الدقيق للسعودية ، فلكيون أعتبروا أن ما حدث

بإعلان ثبوت رؤية هلال شوال يعتبر جريمة في حق العلم..تقرير : قسم الأخبار

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