2019/06/05 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف التحالف الدولي،لمقاتلة داعش الارهابي او ما يسمى بعملية العزم الصلب فجر الأربعاء، عن اجتماع -هو الأول من نوعه-في قاعدة عريفجان الامريكية في الكويت حيث استضافت “قوة المهام المشتركة -عملية العزم الصلب- اكثر من 30 سفيرا من الدول المساهمة في قواتها ضمن التحال وليوم واحد من المناقشات العميقة حول الجهود المتنامية من أجل تحقيق هزيمة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترجمة خولة الموسوي … التحالف الدولي:أول اجتماع لـ 30 سفيرا بالكويت لمناقشة التصدي لداعش الارهابي وكالة الاستقلال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترجمة خولة الموسوي … التحالف الدولي:أول اجتماع لـ 30 سفيرا بالكويت لمناقشة التصدي لداعش الارهابي) نشر أولاً على موقع (وكالة الاستقلال) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترجمة خولة الموسوي … التحالف الدولي:أول اجتماع لـ 30 سفيرا بالكويت لمناقشة التصدي لداعش الارهابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الاستقلال).