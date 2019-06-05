الأمن العراقي يلقي القبض على «مؤسّس داعش» في الراشدية

2019/06/05 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق ألقت الاستخبارات العسكرية في محافظة #ديالى، القبض على مؤسس تنظيم #داعش في ناحية #الراشدية شمالي العاصمة #بغداد، وذلك في «كمينٍ مُحكم» شاركت فيه عدة جهاتٍ أمنية.حيث […]

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