غداً … انطلاق منتدى بطرسبورغ الاقتصادي وسط مخاوف الحروب التجارية

2019/06/05 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تنطلق الخميس أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، بنسخته الـ23، وسط توقعات بأن تلقي التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، ولاسيما الحروب التجارية بظلالها على المنتدى.ويعتبر المنتدى حدثا دوليا فريدا من نوعه في عالم الاقتصاد والأعمال، حيث يلتقي فيه قادة القوى السياسية والاقتصادية، ويشارك فيه بشكل سنوي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويحضره هذا العام […]

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