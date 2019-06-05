البرلمان العراقي يحدد الثلاثاء القادم موعداً لحسم قانون المحكمة الاتحادية

2019/06/05 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت اللجنة القانونية النيابية موعد حسم قانون المحكمة الاتحادية العليا في مجلس النواب.

وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي في تصريح، إن إكمال هذا القانون سينهي تدخلات المحكمة في التشريعات من عدمه، وان تشريع هذا القانون في البرلمان سيحسم موضوع المحكمة من جوانبها كافة، من حيث الاختصاص وعدد القضاة وطبيعة الدعاوى التي تنظر فيها.

وأكد الغزي ان الجلسة التي ستعقد بعد عطلة عيد الفطر مباشرة ستشهد مناقشة وحسم قانون المحكمة الاتحادية لإنهاء الجدل القائم حول شرعية تدخلها في القوانين من عدمه.

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