2019/06/05 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أفاد موقع (تاسك بيربس) الامريكي المتخصص بالشؤون العسكرية، الأربعاء، بمصرع أحد اهم ضباط العمليات الخاصة الامريكية في العراق بحادث تسلق في العاصمة واشنطن .وذكر الموقع في تقرير، أن ” الملازم المتقاعد ارلي ويليام دين بعد ان علق هو ومجموعته في منحدر صخري على ارتفاع 10 آلالاف و400 قدم أثناء قيامهم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرع ضابط امريكي خدم في العراق بحادث تسلق في واشنطن وكالة خطوة برس.

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