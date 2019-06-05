العراق يحافظ على مركزه الخامس عربياً بأكبر احتياطات الذهب

2019/06/05 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المجلس العالمي للذهب ، اليوم الأربعاء ، أن العراق حافظ على مركزه الخامس عربياً بأكبر احتياطات الذهب لشهر حزيران، مبيناً أن روسيا كانت أكثر الدول شراء للذهب حلال عام 2019.وقال المجلس في إحصائية له , إن ” العراق حافظ على مركزه الخامس عربياً بأكبر احتياطي للذهب لشهر حزيران بعد كل من السعودية ولبنان …

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