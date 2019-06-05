النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الصين

2019/06/05 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس خفض صندوق النقد الدولي، الأربعاء، توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني لعام 2019 إلى 6.2 بالمئة، بفعل اشتداد الضبابية التي تكتنف الخلافات التجارية، قائلا إنه إذا تصاعدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين فسيكفل ذلك مزيدا من التيسير في السياسة النقدية.وجاء خفض التوقعات بعد شهرين فقط من رفع صندوق النقد تقديراته للنمو

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