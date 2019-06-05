ثاني حالة!الحكومة الامريكية تتسلم امراتين وابنائهما من ابناء الدواعش ترجمة خولة الموسوي

2019/06/05 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة نيو يورك بوست الامريكية ان مسؤولا كرديا في شمال سوريا قال إن السلطات المحلية هناك نقلت ثماني نساء وأطفال أمريكيين تم أسرهم مع تنظيم داعش الارهابي إلى الولايات المتحدة.يقول عبد الكريم عمر إن المجموعة تضم سيدتين وستة أطفال.يقول إنهم أعيدوا بناءً على طلب الحكومة الأمريكية واستناداً إلى رغبتهم في العودة “دون...

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