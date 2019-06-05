العراق الاعتداء الارهابي الذي حدث في طرابلس في لبنان

2019/06/05 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادان العراق الاعتداء الإرهابيَّ الذي حدث في طرابلس في لبنان، وأسفر عن سُقوط عدد من الضحايا .وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحَّاف في بيان اليوم , نستنكر هذا العمل الإرهابيَّ ونشدد على أن العالم مدعو اليوم أكثر من أيِّ وقت مضى إلى تضافر كلِّ الجُهُود، والتكاتف لمُواجَهة هذا الخطر الذي يُهدِّد حياة المُجتمَعات […]

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