الذهب يبلغ ذروته في أكثر من 3 أشهر

2019/06/05 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الأربعاء، بعد تصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة، مما دفع الدولار إلى أدنى مستوياته في عدة

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